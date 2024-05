1 Die Feuerwehr musste in Köln eine illegale Rave-Party beenden. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Circa 50 bis 100 Menschen feiern in einer alten Bestigungsanlage in Köln eine Rave-Party - bei lebensgefährlich hohen Kohlenmonoxid-Werten. Etliche Partygänger müssen ärztlich behandelt werden.











Köln - Nach einer Rave-Party in einer alten Befestigungsanlage in Köln sind mindestens 18 Personen mit einer Kohlenmonoxid-Vergiftung ins Krankenhaus gekommen. Wie die Feuerwehr mitteilte, hatte eine Teilnehmerin der illegalen Veranstaltung in der Nacht den Notruf gewählt, weil ihre Freundin zusammengebrochen war.