Köln: Kletterer am Kölner Dom erwischt - nachts im Nordturm

"Ewig Dein" am Montag im ZDF Mit Stalking-Drama im TV: Julia Koschitz spricht über eigene Erfahrung

In "Ewig Dein" spielt Julia Koschitz eine Frau, die in die Fänge eines Stalkers gerät. In einem Interview spricht die Schauspielerin nun über ihre persönliche Erfahrung mit dem Thema.