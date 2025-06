Köln: ICE-Fahrgäste warten stundenlang in defektem Zug

ICE-Fahrgäste warten stundenlang in defektem Zug

1 Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr stehen an einer Eisenbahnunterführung am Bergischen Ring, auf der ein ICE liegengeblieben ist. Foto: Daniel Evers/dpa/Daniel Evers

Ein Ast auf den Schienen stoppt am Montag in Köln einen ICE. Die Passagiere brauchen viel Geduld, bis sie den Zug verlassen können.











Teilweise mehr als fünf Stunden lang haben am Montag rund 230 Fahrgäste bei Köln in einem liegengebliebenen ICE ausharren müssen. Erst nach etwa 320 Minuten hätten alle Fahrgäste den Zug verlassen, sagte ein Bahnsprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Nach seinen Angaben waren einige Reisende über die lange Wartezeit so aufgebracht, dass die Polizei gerufen wurde.