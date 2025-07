1 In der Kölner S-Bahn waren Flusskrebse unterwegs. (Symbolbild) Foto: dpa/dpaweb/Roland Scheidemann

Freilaufende Flusskrebse haben in einer Kölner S-Bahn für einen Einsatz der Bundespolizei gesorgt.











Link kopiert



Freilaufende Krebse haben in einer Kölner S-Bahn für einen Einsatz der Bundespolizei gesorgt. Eine Zugreisende meldete am Donnerstagmorgen, dass eine Handvoll Flusskrebse durch die Bahn krabbele, wie die Bundespolizeidirektion in Sankt Augustin mitteilte. Beim Stopp am Kölner Hauptbahnhof fanden die Beamten dann einen Müllsack mit ursprünglich 21 lebenden Schalentieren.