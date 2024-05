Paula hat Mitleid mit Kenan, als sie erfährt, dass Mesut ihn im Café sitzen lassen hat und dieser sich nun von seinem Vater distanziert. Der Streit zwischen ihnen ist außer Kontrolle geraten. Mesut ist verärgert darüber, dass Kenan von ihm erwartet hat, sein Studium nicht abzubrechen und das Jobangebot seines leiblichen Vaters Ali abzulehnen. Zusammen mit ihrer Mutter Nina schmiedet Paula einen Plan, um die Situation zu verbessern. Sie plant, beiden Vätern einen Denkanstoß zu geben. (Copyrights by RTL2 Fernsehen GmbH & Co. KG.)

Worum geht es in Köln 50667?

Die Serie „Köln 50667“ ist ein Ableger der Daily-Soap „Berlin - Tag und Nacht“ (BTN) und knüpfte 2013 an deren Erfolg an. Mit der Protagonistin Meike Weber wurde auch ein bekanntes Gesicht aus BTN in die neue Soap übernommen. Wie beim Vorbild „Berlin - Tag und Nacht“ handelt es sich bei „Köln 50667“ um ein Scripted-Reality-Format. Die Realitätsnähe soll unter anderem durch teils improvisierte Szenen und wackelige Kameraführungen hervorgehoben werden. „Köln 50667“ wird an echten Schauplätzen in der namensgebenden Stadt gedreht. Dadurch soll dem Zuschauer das Bild vermittelt werden, es handle sich um Situationen, die so auch im echten Leben entstehen könnten. Die Serie läuft noch bis zum 13. Juni 2024 auf RTLZWEI. Anschließend wird sie mit jeweils zwei Folgen pro Woche auf RTL+ fortgesetzt. Die neuen Episoden erscheinen dann immer montags und freitags. Weitere Informationen rund um „Köln 50667“ finden Sie auf der Webseite von RTLZWEI.

Episode von Köln 50667 verpasst?

Falls Sie eine Folge von „Köln 50667“ auf RTLZWEI verpasst haben, können Sie diese im Nachhinein auf RTL+ streamen. Dort sind die Folgen der vergangenen Woche für 7 Tage kostenlos verfügbar und können auch ohne Account angesehen werden. Für das Streamen von neueren und älteren Folgen ist jedoch ein Abo erforderlich.