Bei der Reality-Daily-Soap "Köln 50667" (seit 2013) stehen große Veränderungen an. Wie der Sender am Freitag (27. September) bekannt gegeben hat, stehen 60 neue Folgen an. Diese werden seit Mitte September gedreht und ab 21. Oktober bei RTL+ gezeigt.

Neuer Drehort und neue Sendetage

Die Sendetage ändern sich mit den neuen Folgen. Ab dem 30. September werden alle Episoden immer montags und schon mittwochs statt wie bisher freitags gestreamt.

Und noch eine Neuerung steht an. "Neben der beim Publikum so beliebten Kunstbar und den bekannten Schauplätzen in Köln verlagert sich ein Teil der Geschichte nach Mallorca, vor die wunderschöne Kulisse der Playa de Palma", macht der Sender Lust auf die Episoden, die ab Ende September auf der Baleareninsel gedreht werden.

Auch im Cast gibt es Neuerungen

Im Cast tut sich ebenfalls viel: Drei neue Figuren kündigt der Sender an, die das Leben der anderen Kölner "ordentlich aufmischen" werden.

Die Neulinge sind Jessica Huber, die Fans aus den Formaten "Princess Charming" und "Sommerhaus der Stars" kennen könnten. Auch Vanessa Wittmann steigt ein - sie war zuvor in "Ex on the Beach" und "Are You The One" zu sehen. Der Dritte im Bunde ist Bennet Pfeifer (29), der sich als Rapper Coach Bennet einen Namen gemacht hat.

Außerdem schürt RTL die Vorfreude auf das Comeback eines echten "Köln 50667"-Urgesteins. Jessi Faust (geb. 1992), langjährigen Fans der Serie als "Chantal" bekannt, kehrt nach acht Jahren zurück.

So reagieren die Fans

Die Neuerungen gab der Sender auch auf der Instagram-Seite der Reality-Daily-Soap bekannt. Der einhellige Tenor in den Kommentaren ist: Wir wollen mehr!

"Yeeeeees, von mir aus wieder jeden Tag", freut sich eine Followerin. Eine andere fragt: "Freue mich, dass es weitergeht, gehen dann die Folgen länger als nur 30 Minuten? Würde mich so freuen, wenn die Folgen länger gehen." Und auch Chantals Comeback wird leidenschaftlich kommentiert: "Ich feiere, dass Chantal bei 'Köln 50667' wieder mitmacht nach acht Jahren Pause. Ich bin so gespannt auf die neue Staffel."