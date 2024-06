Koelble & Brunotte am neuen Standort gerettet

1 Der bisherige Inhaber Marco Mangold bleibt Geschäftsführer auch am neuen Standort von Koelble & Brunotte an der Neuen Brücke 3. Foto: Lichtgut//Leif Piechowski

Und wieder steht ein Laden auf der Königstraße leer! Nach 142 Jahren schließt Koelble & Brunotte seinen Stammsitz. Zwar hat das Modehaus Insolvenz angemeldet, aber rasch einen Investor gefunden. Am neuen Standort mit einer günstigeren Miete geht es weiter.











Zwei Schneider im Dienste Ihrer Majestät haben das Fundament gelegt für ein Modegeschäft mit klangvollem Namen: Für die württembergischen Könige Karl und Wilhelm II. fertigten einst August Koelble und Heinrich Brunotte perfekt sitzende Maßhemden in höchster Qualität an. Ihr Atelier befand sich im Stuttgarter Hotel Marquardt, dem ersten Haus am Platze.