Köche in Stuttgart: Rostbraten nach Mitternacht – wo Spitzenköche in Stuttgart einkehren

1 Für Clemens Rambichler und Peter Hagen Wiest (von links) gab es einen Late-Night-Rostbraten im Ackerbürger. Foto: privat

Champagner und handgeschabte Spätzle: Während der Intergastra waren einige Köche in der Stadt unterwegs. Wir verraten, wo sie es sich schmecken ließen.











Link kopiert



Wenn Köche essen gehen, dann kann es schon mal exzessiver zugehen. Nach der rauschenden Nacht der Sterne im Mercedes-Benz-Museum kehrten einige der Spitzenköche noch bei Can Basar im Ackerbürger ein. Er zeigte den Kollegen, die zwischen ein und drei Michelin-Sterne kochen, zur späten Stunde, wie man Rostbraten macht und Spätzle schabt. „Was für eine Ehre für einen Koch wie mich“, sagt Can Basar aus dem Ackerbürger.