Köche in Stuttgart: Rostbraten nach Mitternacht – wo Spitzenköche in Stuttgart einkehren
Für Clemens Rambichler und Peter Hagen Wiest (von links) gab es einen Late-Night-Rostbraten im Ackerbürger. Foto: privat

Champagner und handgeschabte Spätzle: Während der Intergastra waren einige Köche in der Stadt unterwegs. Wir verraten, wo sie es sich schmecken ließen.

Wenn Köche essen gehen, dann kann es schon mal exzessiver zugehen. Nach der rauschenden Nacht der Sterne im Mercedes-Benz-Museum kehrten einige der Spitzenköche noch bei Can Basar im Ackerbürger ein. Er zeigte den Kollegen, die zwischen ein und drei Michelin-Sterne kochen, zur späten Stunde, wie man Rostbraten macht und Spätzle schabt. „Was für eine Ehre für einen Koch wie mich“, sagt Can Basar aus dem Ackerbürger.

 

Er hatte mit Clemens Rambichler vom Sonnora, Martin Klein aus dem Ikarus, Sascha Stemberg, Fabian Obergfell von der Mühle am Schluchseeg und Peter Hagen-Wiest aus dem Ammolite eine illustre Runde zu Gast.

Vom Italiener bis zur Wielandshöhe

Clemens Rambichler und die Herren Stemberg kehrten Mittags außerdem bei dem Italiener Da Nello in Feuerbach ein, Ali Güngörmüs war in der Wielandshöhe zu Gast, Sven Elverfeld kehrte in der Speisemeisterei in Hohenheim ein und Ilona Scholl aus dem Tulus Lotrek freute sich an den Bistro-Gerichten im Restaurant Im Künstlerhaus. In Wangen in der Spelunkerei schaute Frédéric Morel mit seinen Kollegen aus dem zweifach besternten Restaurant Coeur D’Artichaut vorbei.

 