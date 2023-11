In Sat.1 duellieren sich erneut vier Teams am Herd. Gesucht wird der beste Nachwuchskoch Deutschlands.

In der neuen Staffel von „The Taste“ in Sat.1 geht es wieder heiß her. Gesucht wird das beste Kochtalent Deutschlands. Vier Teams, gecoacht von namhaften Starköchen, duellieren sich bereits zum zwölften Mal vor dem TV-Publikum. In der jüngsten Folge am 22. November mussten zwei Kandidaten die Show verlassen - und zwar Diego Duarte und Benni Özgöz.

Gastjuror bringt besondere Aufgabe mit

In der fünften Folge der aktuellen Staffel war Nelson Müller, bereits Coach in Staffel 11, als Gastjuror eingeladen. Der 44-Jährige, der in einer deutschen Pflegefamilie in Stuttgart-Plieningen aufwuchs, brachte das Thema "Deutsche Heimatküche" mit. Es wurde gelost, welches Team zu welcher deutschen Region Genuss-Löffel kreiert. Alex Kumptner zog "Süden", Tim Raue "Norden". Frank Rosin wiederum das Los "Westen". Seine Kandidatin Kathrin kochte einen Königsberger Klops mit Kartoffel, Rote Beete und Kaper. Alexander Herrmann zog "Osten". Im Solokochen war dann das Können der Kandidaten mit heimischen Zutaten wie Äpfel, Zwiebeln und Kartoffeln gefragt.

Lesen Sie auch

Als bester Löffel wurde der von Nina Meyer (Team Raue bzw. Rot) mit gebackenem Kabeljau, Kartoffel und Remoulade gekürt. Der schlechteste war Dennis' Löffel mit Senfei, Erbse, Senf und Rote Beete. Doch Fernsehkoch Alexander Herrmann schickt anstelle von Dennis, Diego nach Hause.

Michi Schurr, Vishi Parameswaran und Benni Özgöz erhielten nach dem Solokochen alle rote Stern für den schlechtesten Löffel. Für sie ging es ins Entscheidungskochen, eigentlich. Das fand dann nämlich nicht statt, weil Kandidat Benni Özgöz dort nicht antreten konnte. Ihm ging es nicht gut, weswegen die anderen beiden Köche automatisch in der nächsten Runde sind.

Worum geht es bei The Taste?

Schon seit dem Jahr 2013 gibt es das Erfolgsformat bei Sat.1. Das Prinzip ähnelt dem einer Castingshow für Gesangstalente. Köchinnen und Köche - ob Profi oder Hobbykoch ist egal - bewerben sich um einen Platz in den vier Teams. Dem Gewinner oder der Gewinnerin winken ein Preisgeld von 50.000 Euro sowie ein eigenes Kochbuch. In diesem Jahr besteht die Jury aus den Köchen Tim Raue, Alexander Kumptner, Frank Rosin und Alexander Herrmann. In den füheren Staffeln war die Jury auch schon anders besetzt. In der Vergangenheit bewerteten unter anderem Tim Mälzer oder Roland Trettl die Speisen.

Der eigentliche Clou der Sendung: die Kandidatinnen und Kandidaten kochen pro Runde für jeden Juror einen Löffel. Feinarbeit und mundgerechte Happen sind also gewünscht. Jede Folge hat ein eigenes Thema, das ein Gastjuror mitbringt, und gliedert sich in eine Team-Runde, ein Kochrunde mit einer "Geheimzutaten" und das Entscheidungskochen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden anhand von roten und goldenen Sternen bewertet. Am Entscheidungskochen müssen nur die Kandidaten teilnehmen, die mit einem roten Stern bewertet wurden. Letztlich entscheidet der Gastjuror mit seiner Wertung, wer aus der Show fliegt.

Wann wird die Sendung ausgestrahlt?

Die Folgen von The Taste werden mittwochs zur Primetime ausgestrahlt. Ein Überblick:

Folge 1: Mittwoch, 25. Oktober 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1

Folge 2: Mittwoch, 1. November 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1

Folge 3: Mittwoch, 8. November 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1

Folge 4: Mittwoch, 15. November 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1

Folge 5: Mittwoch, 22. November 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1

Folge 6: Mittwoch, 29. November 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1

Folge 7: Mittwoch, 6. Dezember 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1

Folge 8: Mittwoch, 13. Dezember 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1

Folge 9: Mittwoch, 20. Dezember 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1

Das sind die aktuellen Teams

Derzeit sind die vier Teams wie folgt besetzt:

Team Gelb (Alexander Herrmann): Dennis Börner, Pia Hautzer, Diego Duarte

Team Grün (Alex Kumptner): Michi Schurr, Vishi Parameswaran, Benni Özgöz, Mona Hiermaier

Team Blau (Frank Rosin): Daniel Schymkowitz, Kathrin Kotzybik

Team Rot (Tim Raue): Nina Meyer , Mary Anne Penaloza Villafuerte, Hannes Maltzan (Wechsel von Frank Rosin durch Kandidatenjoker)

Diese Kandidaten sind hingegen schon ausgeschieden:

Mariia Galchenko (Team Rot)

Jakob Essler (Team Gelb)

Heval Dogan (Team Blau)

Kea Bründl (Team Gelb)

Diego Duarte (Team Gelb)

(Team Gelb) Benni Özgöz (Team Grün)

Die nächste Folge (6) von "The Taste" 2023 läuft am Mittwoch 29. November 2023, ab 20.15 Uhr auf Sat.1. Alle Folgen können auch auf der Plattform Joyn gestreamt werden.