Kochprojekt „Schmeck nei!“: Syrisch kochen und Schwaben staunen – Kochkurs bringt Ludwigsburger zusammen

Mit ihrer Projektreihe „Schmeck nei!“ will die Ökumenische Fachstelle Asyl in Ludwigsburg niedrigschwellige Begegnungen mit Geflüchteten ermöglichen – zum Vorteil für beide Seiten.
Jehan Alali deutet auf die Flasche Olivenöl. „Jawohl“, sagt Andreas, holt die Flasche und drückt sie ihr in die Hand. Alali kippt den Inhalt der Flasche in die Schüssel vor sich. „Boah, isch des viel Öl. Des schwimmt ja im Öl“, staunt Renate. Warum sie zwei verschiedene Öle, also Sonnenblumenöl und Olivenöl, verwendet habe, fragt Renate. Jehan Alali zuckt mit den Schultern. „Lecker“, antwortet sie und lacht verschmitzt.