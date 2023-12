1 Polizeibeamte nahmen das verdächtige Paar fest. (Symbolbild) Foto: dpa/Oliver Berg

Eine 40 Jahre alte Frau und ein 47-jähriger Mann stehen im Verdacht, eine 31 Jahre alte Frau in Koblenz brutal zu Tode gequält zu haben. Die Verdächtigen wurden festgenommen.











Link kopiert



Weil sie eine mutmaßliche Prostituierte grausam zu Tode gequält haben sollen, haben Ermittler in Koblenz eine Frau und einen Mann festgenommen. Den Verdächtigen werde gemeinschaftlicher Mord vorgeworfen, erklärte die Staatsanwaltschaft in der rheinland-pfälzischen Stadt am Donnerstag.