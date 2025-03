18 Verletzte bei Brand in Mehrfamilienhaus

1 Bei dem Brand wurden 18 Menschen verletzt. Foto: dpa/Thomas Frey

Unweit der bekannten Festung Ehrenbreitstein kommt es zu einem größeren Feuerwehreinsatz. Bei einem Gebäudebrand erleiden 18 Menschen Verletzungen, bei einer Person sind sie schwer.











Link kopiert



Mindestens 18 Menschen sind bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Koblenz verletzt worden, eine Person davon schwer. Mehrere Menschen seien aus dem Gebäude im Stadtteil Ehrenbreitstein geholt worden, sagte ein Polizeisprecher in Koblenz.