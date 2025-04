Koalitionsvertrag von Union und SPD: Was Schwarz-Rot in der Rente plant – und warum

Was Schwarz-Rot in der Rente plant – und warum

1 Union und SPD wollen das Rentenniveau bis 2031 gesetzlich sichern. Foto: Imago/kasto via www.imago-images.de

Im Koalitionsvertrag halten Union und SPD gleich mehrere große Vorhaben zur Rentenpolitik fest. Gemeinsam haben sie: Alle sind teuer. Welche Vorhaben werden wirklich umgesetzt? Und was heißt das für den Einzelnen?











Link kopiert



Union und SPD legen sich in ihrem Koalitionsvertrag bei der Rente in einer zentralen Frage fest: Das Rentenniveau soll bis zum Jahr 2031 gesetzlich beim derzeitigen Wert von 48 Prozent garantiert werden. Was bedeutet das? Was ist sonst noch bei der Rente geplant? Das Wichtigste in Fragen und Antworten.