Der designierte Ministerpräsident hat einen klaren Wirtschaftskurs skizziert. Doch der DGB-Chef Kai Burmeister ist skeptisch, ob das in die richtige Richtung geht – und fordert nach.
Es gehe um „Wirtschaft, Wirtschaft, Wirtschaft“, hatten sowohl Cem Özdemir (Grüne) als auch CDU-Landeschef Manuel Hagel mit Blick auf die von ihnen beiden geplante Koalition im Wahlkampf und danach stets betont. Doch während die Koalitionsverhandlungen Fahrt aufnehmen, fürchtet der Landeschef des Deutschen-Gewerkschaftsbundes, Kai Burmeister, dass die bislang skizzierten Ziele nicht weit genug reichen.