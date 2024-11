Koalitionsverhandlung: Belgien wartet weiter auf eine Regierung

1 Verhandlungsführer Bart de Wever (links) kann Belgiens König Philippe keine guten Nachrichten überbringen. Die Parteien können sich nicht auf eine Koalition einigen. Foto: AFP/BENOIT DOPPAGNE

Die Parteien verhandeln seit Monaten, doch eine Einigung ist in weiter Ferne. Am Montag ist der vorerst letzte Versuch gescheitert.











Regierungsbildungen in Belgien sind ein Geduldsspiel. Nicht selten verhandeln die Parteien weit über ein Jahr, um eine mehr oder meist weniger tragfähige Koalition zu schmieden. Nach der letzten Parlamentswahl 2019 dauerte es genau 494 Tage. Auch dieses Mal werden die Nerven aller Beteiligten seit Monaten auf die Probe gestellt. Dabei schien im Juni nach der Abstimmung alles anders. In Flandern gewann die nationalkonservative Partei N-VA die meisten Stimmen und in Wallonien lösten die Liberalen die Sozialisten als stärkste Kraft ab. Beide Gewinner verfolgen in ihren Programmen ähnliche Ziele, sie wollen die enorme Schuldenlast abbauen, unter der Belgien ächzt, und die stotternde Wirtschaft wieder ankurbeln.