Koalitionskrise: SPD/BSW-Koalition in Brandenburg vor dem Ende?

Austritte aus der Partei, gegenseitige Vorwürfe: In der BSW-Fraktion im Landtag kracht es seit Wochen. Die SPD hat für einen Treueschwur zur gemeinsamen Koalition ein Ultimatum gesetzt - bis heute.
Potsdam - Nach etwas mehr als einem Jahr an der Macht entscheidet sich in Brandenburg die Zukunft der bundesweit einzigen SPD/BSW-Koalition. Die SPD fordert einen Treueschwur der BSW-Landtagsfraktion. Sie soll heute Farbe bekennen. Zuvor war Vize-Ministerpräsident und Finanzminister Robert Crumbach aus dem BSW und der Fraktion ausgetreten. Er sieht keine Grundlage mehr für die Koalition. "Das Land braucht stabile Verhältnisse", sagte er. Crumbach will in die SPD-Fraktion wechseln, die darüber heute berät.