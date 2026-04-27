Koalition: Union verlangt Sparvorschläge von Klingbeil

Die Koalition steht vor entscheidenden Tagen. Am Mittwoch will das Kabinett die Gesundheitsreform und die Eckpunkte für den Haushalt beschließen. Jetzt sorgt ein Vorstoß aus der SPD für neuen Streit.
Berlin - Führende Politiker der CDU lehnen den SPD-Vorstoß zur Aussetzung der Schuldenbremse ab und fordern im Gegenzug ein Sparpaket von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD). "Wer heute leichtfertig neue Schulden macht, treibt die Inflation und belastet die kommenden Generationen", sagte Unions-Fraktionsvize Sepp Müller der "Bild".