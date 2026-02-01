Koalition: Spahn fordert Tempo bei Reformen

Führende Unionspolitiker sehen das Ansehen der Koalition beim Bürger direkt an mehr Wachstum in Deutschland geknüpft. Daraus müssten jetzt Konsequenzen folgen.
Berlin - Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) drückt bei den Reformen für mehr Wirtschaftswachstum in Deutschland aufs Tempo. "Es muss schnell gehen", sagte Spahn dem "Handelsblatt". "Wenn wir die Wirtschaft nicht in Schwung bringen, verliert diese Koalition ihre Akzeptanz", sagte er mit Blick auf die schwarz-rote Bundesregierung. Wachstum sei "die Schicksalsfrage unserer Nation".