Koalition mit dem BSW?: Friedrich Merz hat die CDU in ein Dilemma geführt

1 Hält wenig von Koalitionen mit der Wagenknecht-Partei: CDU-Chef Friedrich Merz. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Im Osten wurden die Grünen aus den Parlamenten gedrängt – aber nun fehlen die Stimmen zur Bildung von Landesregierungen der Mitte, sagt unser Berliner Korrespondent Norbert Wallet.











Link kopiert



Ratschläge sind manchmal auch nur Schläge. CDU-Chef Friedrich Merz lässt wissen, dass er Koalitionen mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht für „sehr, sehr, sehr“ unwahrscheinlich hält. Wenn der Parteivorsitzender dies just in einer Phase sagt, da die CDU in Sachsen und Thüringen im Bemühen um tragfähige Landesregierungen erste Annäherungen an die Linkspopulisten versucht, dann kann das in der Ost-CDU nur als klare Ansage verstanden werden. Für Michael Kretschmer in Sachsen und Mario Voigt in Thüringen muss das wie eine Bevormundung wirken. Zumal sich Kretschmer zuletzt auffallend um gutes Wetter im Verhältnis zu der neuen Formation bemüht hat. Es spricht wenig dafür, dass sie sich die Hinweise aus Berlin zu Herzen nehmen werden. Verständlich, denn das Land muss ihnen näher sein als der Bund.