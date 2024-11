Koalition in Thüringen: Auf unsicherem Fundament

1 Die Parteispitzen des künftigen Regierungsbündnisses in Thüringen bei der Vorstellung des Koalitionsvertrags. Foto: dpa/Bodo Schackow

In Thüringen wird die Koalition aus CDU, BSW und SPD offenbar gelingen. Eine gute Nachricht für das Land. Die Frage ist nun, wie stabil die drei ungleichen Partner regieren werden, meint Hauptstadtkorrespondent Tobias Heimbach.











Link kopiert



Am treffendsten formulierte es vielleicht Steffen Schütz. Bei der Vorstellung des Koalitionsvertrags von CDU, SPD und BSW am Freitag in Erfurt, sagte der Co-BSW-Landeschef: „Wir sind an und für sich nicht füreinander geschaffen – aber wir sind füreinander bestimmt.“ Man kann das so übersetzen: Die drei Parteien haben sich, trotz aller Unterschiede, zusammengerauft. Das ist ein gutes Zeichen – auch wenn man abwarten muss, wie stabil das Bündnis sein wird.