Koalas in der Wilhelma: Wie geht es den Koalas nach dem Tod von Jimbelung?

In der vergangenen Woche ist das nur 14 Monate alte Koala-Weibchen gestorben. Es wird noch obduziert. Und wie geht es den anderen Beuteltieren?

Schock und Trauer: In der vergangenen Woche musste der Stuttgarter Zoo mitteilen, dass das nur 14 Monate alte Koala-Jungtier Jimbelung in der Wilhelma gestorben ist. Ersten Angaben zufolge soll das Beuteltier an einer Atemwegserkrankung gestorben sein. Nun soll eine Obduktion nähere Hinweise zur Todesursache des Tieres geben. Ergebnisse der Untersuchungen zur Todesursache liegen aber noch nicht vor.

Jimbelung war zuletzt viel hinter den Kulissen gewesen

Neben der traurigen Nachricht gab es gleichfalls eine freudige Neuigkeit: Die Koala-Mutter Auburn des verstorbenen Jungtiers hat erneut kürzlich ein Jungtier geboren. Auf Nachfrage erklärte der Sprecher, Jimbelung sei schon komplett abgenabelt und im Großen und Ganzen schon selbständig gewesen und sei schon lange nicht mehr gesäugt worden. In den letzten Tagen, in denen Jimbelung krank war, sei das Jungtier aus therapeutischen Gründen viel hinter den Kulissen gewesen. Grundsätzlich seien beide Mütter und Jungtiere vorher wie immer zusammen gewesen.

Allen anderen Koalas geht es gut

Und wie geht es dem Rest der Koala-Familie nach dem Verlust des Nachwuchses und der Halbschwester? Bei Jimbelungs Mutter Auburn und ihrem Halbbruder Borobi seien keine Zeichen von Trauer erkennbar. „Auszuschließen ist das natürlich nicht“, so Meierjohann. Jimbelung sei rund eine Woche lang krank gewesen. „Allen anderen Koalas geht es aber definitiv gut.“

Auf der Geburtentafel in der Terra Australis waren die Daten der beiden Koalas vermerkt, die im Juni 2024 geboren wurden. Foto: Iris Frey

Die Koala-Familie zählt zu den Publikumslieblingen, seit die Australienwelt nach dem Umbau des ehemaligen Menschenaffenhauses im Sommer 2023 eröffnet wurde. Die Freude im vergangenen Jahr war groß, als beide Koala-Weibchen, Auburn und Scarborough, Nachwuchs bekamen, das Weibchen Jimbelung und Männchen Borobi. Ein Jahr zuvor waren die beiden Mütter zusammen mit den beiden Koala-Männchen Aero und Navy aus Queensland in Australien in den Stuttgarter Zoo gebracht worden, kurz vor der Eröffnung der Terra Australis. Aero ist der Vater der beiden Koala-Tiere im Doppelpack. Ob Aero erneut Vater geworden ist, dazu machte der Sprecher keine Angaben.