1 Es läuft bei Jochen Wier: Drei Marathons hat er in diesem Jahr bereits absolviert. Foto: Peter Dorn

Jochen Wier wird im Alter von 19 Jahren Opfer einer heimtückischen Attacke. Mit schwersten Verbrennungen wird er auf dem Dach einer S-Bahn gefunden, verliert einen Arm und beide Unterschenkel. Er findet zurück ins Leben – und läuft nun Marathon.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart/Heidelberg - Eine Bar in Bad Cannstatt. Es ist laut. Bier fließt. Alle tanzen. Dann wird es dunkel für Jochen Wier. Als er wieder aufwacht, hat er einen schweren Unfall hinter sich, ihm fehlen die Unterschenkel beider Beine und der linke Arm. Was dazwischen geschehen ist, bleibt in weiten Teilen ein Rätsel. Nur so viel ist klar: Es müssen K.-o.-Tropfen in seinem Getränk gewesen sein.