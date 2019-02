Tödlicher Unfall in Kernen Das lange Warten auf die Polizei

Vor Weihnachten war ein 28 Jahre alter Mann mit einem Golf auf der Fellbacher Straße in Richtung Kernen gerast. Auf Höhe des Ortseingangs von Rommelshausen prallte er mit hoher Geschwindigkeit auf einen in einer Parkbucht am Straßenrand stehenden Lastwagen. Der junge Fahrer überlebte den Aufprall nicht.