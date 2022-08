1 Gleich zwei Mal wird dieser Straßenabschnitt in den nächsten beiden Wochen gesperrt. Foto: KS-Images

Die Autofahrer im Raum Marbach/Bottwartal brauchen Geduld. Von Mittwoch, 31. August, an ist die L 1100 in Richtung Marbach nur für den ÖPNV offen.















Link kopiert

Anfang Juli hat der Umbau des Knotenpunkts zwischen Benningen und Marbach begonnen. Jetzt folgen die finalen Asphaltarbeiten. Dafür muss die L 1100 in Fahrtrichtung Marbach voll gesperrt werden – und zwar in zwei Abschnitten. Die erste Sperrung beginnt am Mittwoch, 31. August und endet am Donnerstag, 1. September. Die zweite Vollsperrung folgt um eine Woche versetzt am Mittwoch, 7. September, bis Donnerstag, 8. September.

Lesen Sie auch Benningen Bau der Ortsumfahrung dauert länger Die Straßensperrungen in Richtung Freiberg und Marbach können wohl erst Ende September wieder aufgehoben werden. Als Grund für die Verzögerung werden Lieferschwierigkeiten genannt.

Für die Buslinien vom Bottwartal kommend gibt es keine Einschränkungen. Auch der Verkehr in Fahrtrichtung Murr ist von der Sperrung nicht betroffen. Die Umleitung erfolgt von Murr beziehungsweise vom Bottwartal kommend über die L 1126 durch Steinheim zur Schweißbrücke und über die L 1124 weiter nach Marbach. Ende September soll die Kreuzung umgebaut sein.