Knochenfund in den Alpen: Jahrelang vermisster Stuttgarter tot

Vier Jahre nach dem Verschwinden eines Stuttgarters in den Alpen herrscht Gewissheit: In Vorarlberg wurden seine Überreste entdeckt – die Polizei geht von einem Absturz aus.
Vier Jahre nach dem Verschwinden eines deutschen Berghirten an der Grenze zwischen der Schweiz und Österreich sind Überreste des Toten entdeckt worden. Ein DNA-Abgleich des Knochenfundes habe Gewissheit gebracht, teilte die österreichische Polizei mit. Der Hirte stammte nach Polizei-Angaben aus Stuttgart und hatte auf einer Schweizer Alm gearbeitet.