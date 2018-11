Kneipe Pumuckl in Heilbronn Lokal muss nach 30 Jahren Namen ändern

Von red/dpa 25. November 2018 - 08:53 Uhr

In Heilbronn ist die Kneipe Pumuckl eine kleine Institution. Foto: dpa

Die Kneipe Pumuckl in Heilbronn muss ihren Namen ändern – und das nach drei Jahrzehnten. Und der Pächter hat die Rechtinhaber sogar selbst darauf gebracht.

Heilbronn - Über 30 Jahre lang hieß eine kleine Kneipe in Heilbronn Pumuckl - zum Jahreswechsel ist Schluss damit. Die Inhaber der grafischen und literarischen Rechte rund um den frechen Kobold fordern Lizenzgebühren ein, bestätigte Pächter Michael Fuchs einen Bericht der „Heilbronner Stimme“. Die Karten mit einem Bild von Pumuckl habe er bereits eingezogen, zum Jahreswechsel soll die bei Dart-Spielern beliebte Kneipe in der Nähe des Neckarufers in Fuchsbau umbenannt werden.

Die Tragik: Fuchs selbst brachte alles ins Rollen, weil er bei den Rechteinhabern nachfragte, ob er für sein Dart-Team T-Shirts mit Pumuckl bedrucken dürfe. Nun fordern die 3000 Euro, inklusive Strafe und weitere Zahlungen, wenn der Name beibehalten werden solle. Außerdem passe Alkohol ohnehin nicht wirklich zur Marke Pumuckl, hieß es in Walpertskirchen bei München.