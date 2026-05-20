Kneipe in Stuttgart-West: Im Breitscheidstüble gehts weiter – neuer Pächter tauscht Büro gegen Theke

Nachdem das ehemalige Pächterduo im Februar das Breitscheidstüble aufgegeben hat, ist mittlerweile ein neuer Betreiber gefunden. Wie es mit der Kneipe in Stuttgart-West weitergeht.
Spieleabende, Parties, Stammtische, Fußballschauen – das ehemalige Pächterduo des Breitscheidstüble hat in den vergangenen zwei Jahren frischen Wind in die Eckkneipe im Stuttgarter Westen gebracht. Im Februar beendeten Fabian Huber und Patrick Dietz ihre Tätigkeit als Kneipenbetreiber nach zwei Jahren wieder. Damals war noch unklar, wer das Geschäft übernehmen würde.