Mit einem Bierkrug ist ein 29-Jähriger im Kreis Ludwigsburg auf Polizisten losgegangen.

In einer Kneipe am Bietigheimer Bahnhof geraten zwei Männer aneinander. Die Situation eskaliert – und der Wirt alarmiert die Polizei.















Ein 29-Jähriger ist in einer Kneipe in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) auf Polizisten losgegangen. Der Mann muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen – unter anderem wegen Körperverletzung. Laut der Polizei hatte er gegen 22.35 Uhr in der Gaststätte am Bahnhof einen 42-Jährigen geschlagen, es kam zu einem Gerangel. Daraufhin wählte der Wirt den Notruf.

Als die Beamten das Lokal betraten, wurde der Mann auch ihnen gegenüber aggressiv. Als er mit einem erhobenen Bierkrug und schreiend auf die Polizisten zustürmte, fackelten diese nicht lange. Der Betrunkene, der, wie sich später herausstellte, zwei Promille Alkohol im Blut hatte, landete unsanft auf dem Boden. Eine Polizistin wurde bei der Festnahme leicht verletzt. Der betrunkene 29-Jährige wehrte sich vehement und griff auch nach der Waffe eines Beamten. Mit Hilfe einer weiteren Streife wurde er aufs Revier in Bietigheim verfrachtet, wo er seinen Rausch ausschlief.