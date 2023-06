1 Die Stadt Filderstadt muss dringend neue Wohnungen bauen. Foto: dpa/Federico Gambarini

In Filderstadt ist ein Innenentwicklungskonzept beschlossen worden. Was bedeutet das für Eigentümer? Und wie groß sind die Potenziale innerorts eigentlich?









Der Filderstädter Gemeinderat hat mehrheitlich das „Innenentwicklungskonzept Filderstadt 2035“ beschlossen. Es ist künftig sowohl von der Politik als auch der Verwaltung bei allen Planungen, Projekten und Maßnahmen zu berücksichtigen und formuliert als Ergebnis einer Vor-Ort-Analyse Leitlinien der Innenentwicklung. Das Ganze tut not, denn Wohnraum ist in Filderstadt knapp. Das, was die Stadt an potenziellen eigenen Wohnbauflächen zur Verfügung hat, reicht bei Weitem nicht. Bis 2035, so die Annahme, werden 48 000 Menschen im Ort leben, der Deckungsgrad beim Wohnen wird allerdings nur bei 29 Prozent liegen. Sprich: Es fehlt massiv an Platz zum Leben. Seit etwa zwei Jahren gibt es im Rathaus daher einen Innenentwicklungsmanager, dessen Aufgabe es ist, Potenziale für den Wohnungsbau zu identifizieren, etwa über freie Nachverdichtungsflächen, Baulücken oder über Areale mit alten Schuppen, die transformiert werden könnten.