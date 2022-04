11 Seniorenresidenz Bad Oeynhausen - klassisch und modern im Mix. Foto: Martin Rohrmann

Neben dem Pflegekräftemangel ist die Unterversorgung mit Pflegeheimen kaum bekannt. Viele Heime haben lange Wartelisten. Cureus ist auf den Bau von Pflegeheimen spezialisiert und bietet eine Lösung. Dennoch fehlt es an Baugrundstücken für die Pflege von Morgen.















Stuttgart - Über die Pflege ist viel gesagt und geschrieben worden. Es mangelt an qualifizierten Pflegekräften, in Krankenhäusern ebenso wie in Pflegeheimen, und die Pandemie hat den Druck erhöht. Im Schatten der Personalkrise ist ein anderes Problem ebenfalls gewachsen und verschärft sich weiter, wenn dem nicht zeitnah entgegengewirkt wird: ein enormer Mangel an Pflegeheimen.

Hohe Auslastung in Pflegeeinrichtungen

Um den Bedarf in Baden-Württemberg zu decken, gibt es schon jetzt nicht genügend vollstationäre Pflegeheimplätze. Wer heute ein Zimmer benötigt, muss sich auf lange Wartezeiten einstellen. Diese Lücke kann mit teilstationärer und Pflege daheim nicht geschlossen werden. Leidtragende sind Betroffene und Angehörige, die alles geben, aber nicht die Qualität eines professionell geführten Pflegeheims erreichen können.

Wachsender Bedarf an Plätzen in Pflegeheimen

Deutschland altert flächendeckend: Immer mehr Menschen werden immer älter. Die Zahl der Hochbetagten, die den größten Teil der Pflegebedürftigen ausmachen, wird weiter zunehmen. Laut einer Studie wird sich der Neubaubedarf für vollstationäre Pflege bis zum Jahr 2040 um mehr als 500.000 Plätze erhöhen. Diese Pflegebedürftigen der Zukunft müssen dann in Gebäuden Raum finden, die noch gar nicht gebaut sind. Ein knappes Drittel der bereits vorhandenen Pflegeheimzimmer muss bis dahin saniert oder gar komplett ersetzt werden, da sie mit über 40 Jahren zu alt sind, oft nicht mehr geltenden Gesetzen entsprechen und so keine Grundlage für eine hochwertige Pflege nach geltenden Standards bieten.

Grundstücke für den Bau von Pflegeheimen fehlen

Deutschlandweit sind mehrere Hundert neue Heime in Planung oder im Bau. Doch gemessen an der Nachfrage ist das zu wenig: Wenn in diesem Tempo weitergebaut wird, entstehen bis 2040 nur gut 300.000 neue Pflegeheimplätze – 200.000 zu wenig, um den Bedarf zu decken, erst recht, wenn man neben dem Neubau noch die erforderlichen Ersatzbauten für weitere 100.000 veraltete Heimplätze hinzurechnet.

Warum geht es nicht schneller? Es mangelt an Bauland. Kommen passende Grundstücke auf den Markt, denken private Verkäufer und Makler in der Regel an Wohnungsbau und weniger an Pflegeheime und gehen deshalb seltener auf spezialisierte Unternehmen zu. Damit wird die Chance vertan, eine kommende gesellschaftliche Notlage aktiv zu verhindern.

Pflegekatastrophe vermeiden: Neubau von Pflegeheimen fördern

Um die Lücke rechtzeitig zu schließen, muss ab sofort mehr und schneller gebaut werden. Zugleich darf es bei der Qualität keine Abstriche geben. Cureus ist ein auf Pflegeimmobilien spezialisierter Bestandshalter, der selbst neu baut und die Immobilien langfristig im Besitz hält. Mit einem besonderen Ansatz zur Erstellung moderner Pflegeimmobilien für alle Schichten der Bevölkerung, verfolgt das Unternehmen ein Konzept, das im vergangenen Jahr vom Fachverband Zentraler Immobilien Ausschuss sogar als hervorragende Innovation ausgezeichnet wurde.

Der Ansatz hilft, die Bedarfslücke im Neubau mit zeitgemäßen Immobilien zu schließen. Sie werden mithilfe optimierter Prozesse und Funktionen schneller und günstiger als bisher in gleichbleibend hoher Qualität „Stein auf Stein“ errichtet, sind individuell auf den Standort und lokale Vorgaben zugeschnittenen sowie energetisch besonders effizient.

Dass dieser Ansatz den Heimneubau spürbar beschleunigt, zeigt sich bereits jetzt: Von den im Bau befindlichen Pflegeimmobilien in Deutschland, wird bereits ein Fünftel von Cureus errichtet. Um die drohende Versorgungslücke rechtzeitig zu schließen, muss dieses Tempo gesteigert werden. Das geht nur, wenn ausreichend Baugrundstücke zur Verfügung stehen und Cureus rechtzeitig davon erfährt.

Geeignete Immobilien für Pflegeheime

Für die Erstellung der dringend benötigten Pflegeplätze eignen sich bebaute oder unbebaute Grundstücke ab einer Fläche von 2.500 Quadratmetern mit einer zulässigen Bruttogeschossfläche ab 4.000 Quadratmetern. Auch laufende Projektierungen können in Betracht kommen. Sobald ein Angebot eingeht, geht es ganz schnell: Dank effizienter Prozesse und der eigenen Finanzkraft, kann Cureus innerhalb weniger Tage Grundstücksangebote und den Ankauf im engen Dialog mit dem Verkäufer zügig vornehmen.

