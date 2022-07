1 Achtung, Ladekabel! Aber selbst die beste Absicherung birgt aus Sicht der Stadt Gefahren für Passanten. Foto: privat

Stuttgart - Zuletzt ist das Ordnungsamt ins Gerede gekommen. Nachdem die Wächter von Recht und Ordnung verschiedenen Bemühungen der Bürger nach Verschönerung der Stadt einen Riegel vorgeschoben hatten, wird jede weitere Ablehnung schnell ebenso bewertet: als Entscheidung von blutleeren Bürokraten.

Auch ein Architekt aus dem Stuttgarter Westen nahm nach einem Bußgeldbescheid in Höhe von 178,50 Euro schnell diese Witterung auf. „Als langjähriger Bewohner des Westens habe ich die offenkundige Verschärfung der Überwachung und Ahndung von privat initiierten Veranstaltungen, Aktionen und Verschönerungen wiederholt bemerkt und mit Unverständnis beobachtet.“ Ihm war das Einschreiten gegen Bänke, Parklets und Pflanzkübel aufgefallen. Und nun wähnte er sich zunächst selbst als „Opfer einer für mich völlig unverständlichen und der aktuellen Politik der Stadt Stuttgart widersprechenden Maßnahme in Form eines Bußgeldbescheids“.

Ladekabel kenntlich gemacht

Was war geschehen? Der Mann hatte ein signaloranges Ladekabel vor seinem Grundstück quer auf dem Gehweg verlegt, um sein Plug-in-Hybrid-Fahrzeug mit Strom zu versorgen. Und weil er um die Sicherheit der Passanten besorgt war, machte er das Kabel beidseits mit orange-weißen Verkehrsleitkegeln kenntlich. „Seit April 2018 praktizieren wir das ohne jegliche Probleme oder Gefährdungssituationen für Passanten, Kinder und gehbehinderte oder mobilitätseingeschränkte Passanten“, sagt er.

Gute Idee, sorgsame Absicherung

Die Idee war gut, die Ausführung sorgsam. So konnte der Bürger sein Auto „ausschließlich über Nacht am eigenen Hausnetz mit 100 Prozent regenerativer Energie der Stadtwerke Stuttgart laden, ohne Plätze an den knappen, häufig belegten öffentlichen Ladesäulen zu besetzen“. Allein der nackte Gesetzestext lässt es nicht zu, wie ein Sprecher der Stadt darlegt: „Bei verlegten Ladekabeln handelt es sich um eine Sondernutzung nach § 16 Straßengesetz für Baden-Württemberg, die der Genehmigungspflicht unterliegt. Das Verlegen von Ladekabeln im öffentlichen Verkehrsraum geht über den Gemeingebrauch der Straße nach § 13 Straßengesetz hinaus. Kommt es durch derart verlegte Ladekabel zu Unfällen, wird der Verursacher wegen der Verletzung der Verkehrssicherungspflicht haftbar gemacht.“

Ordnungsamt bleibt hart

Doch vielleicht hätte die Stadt in diesem Fall sogar Kulanz gezeigt. Schließlich ist seit 2018 nichts Schlimmes passiert. Und doch bleibt das Ordnungsamt hart. Wie es scheint aus gutem Grund. Denn natürlich ist bei der Stadtverwaltung keinem entgangen, dass immer mehr E-Autos in Stuttgart zugelassen werden. Jeder kann sehen, dass die öffentlichen Lademöglichkeiten längst an ihre Kapazitätsgrenzen gekommen sind. Daher will die Stadt offenbar nicht, dass die Kabellösung vom Westen Schule macht. „Aufgrund der Zunahme der zugelassenen Elektrofahrzeuge ist davon auszugehen, dass die Anzahl der verlegten Ladekabel über Gehwege und Straßen gerade in der dicht besiedelten Innenstadt mit überwiegend Mehrfamilienhäusern, übermäßig ansteigen wird“, bestätigt ein Sprecher, „diese stellen eine erhöhte Stolpergefahr für Verkehrsteilnehmer dar. Aus Gründen der Verkehrssicherheit und der Barrierefreiheit ist es nicht gestattet, ein privates Ladekabel über den Gehweg zu verlegen oder zu spannen, um ein Elektrofahrzeug aufzuladen.“ Dies gelte auch, wenn ein Ladekabel abgedeckt oder anderweitig gesichert ist. Denn Fußgänger, Rollstuhlfahrer, sehbehinderte Menschen oder Kinder und Erwachsene, die zum Beispiel mit dem Fahrrad oder einem Roller unterwegs seien, müssten auf dem Gehweg nicht mit solchen Gegenständen rechnen.

Stadt rät: Augen auf beim Autokauf!

Gleichwohl stellt sich die Frage: Gäbe es irgendeine Möglichkeit oder Ideen, wie Bürger auf eine ähnliche Weise ihr Auto betanken können, ohne Passanten zu gefährden? Eher nicht. Gerade deshalb empfiehlt die Stadt, „sich vor dem Kauf eines Elektrofahrzeuges Gedanken zu machen, welche Lademöglichkeiten bestehen“. Der Ladevorgang müsse auf einer Privatfläche, einem Stellplatz, in einer Garage oder alternativ an einer dafür eingerichteten öffentlich zugänglichen Ladesäule erfolgen, heißt es.

Was den Fall im Westen anbelangt, will es das Ordnungsamt aber nicht nur bei einem rigiden Verbot belassen. In diesem Fall macht die Stadt dem Bürger im Westen sogar einen Vorschlag: „Im vorliegenden Fall verfügt der Besitzer des Fahrzeuges bereits über einen privaten Stellplatz. In dieser Garage wiederum verfügt er augenscheinlich über einen privaten Ladepunkt, Schuko-Steckdose oder Wallbox. Damit wäre es dem Fahrzeug- und Immobilienbesitzer möglich, sein Fahrzeug ohne Regelverstoß aufzuladen, indem die vorhandene Garage für das Abstellen und Laden des Fahrzeugs genutzt wird.“

Suche nach freien Ladestationen

Das räumt der E-Mobilist auch ein. Allerdings sei diese Garage anderweitig belegt. Grundsätzlich kann er nach dieser Antwort des Amtes die Reaktion der Stadt verstehen: Es leuchtet ihm ein, dass die Stadt an seinem Beispiel ein Zeichen setzen müsse, bevor auf vielen Gehwegen Kabel (weniger akkurat) verlegt werden.

Gleichwohl findet er das Ganze unter ökologischen Gesichtspunkten schade: „Denn im Sinne des Aktionsplans Nachhaltig mobil in Stuttgart unter Oberbürgermeister Kuhn haben wir 2017 beschlossen, einen von zwei privat und geschäftlich genutzten Pkw aufzugeben und die Neuanschaffung eines Plug-in-Hybrid-Fahrzeugs anstelle des alten Diesels anzuschaffen.“ Seitdem schnurrt er ohne Dieselruß durch die Stadt. Nun aber dauert das Schnurren wohl etwas länger. Dann, wenn er und viele andere E-Autofahrer auf der Suche nach einer freien Ladesäule in der Stadt sind.