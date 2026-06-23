Knappe Kassen: Jeder Fünfte kann sich keinen Urlaub leisten

1 Eine Woche Urlaub ist für viele Haushalte unerschwinglich. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa

Eine Woche Strand oder Berge? Für viele Menschen bleibt das unerreichbar. Eine Bevölkerungsgruppe muss besonders häufig zurückstecken.











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Wiesbaden - Sommerurlaub ist für viele Menschen in Deutschland unbezahlbar: Wie 2024 lebte auch 2025 gut jede fünfte Person (21 Prozent) hierzulande in einem Haushalt, der sich nach eigener Einschätzung keine einwöchige Urlaubsreise leisten konnte. Insgesamt waren das 17,3 Millionen Menschen, wie das Statistische Bundesamt errechnet hat. Besonders häufig fehlt demnach Alleinerziehenden das Geld (39 Prozent).