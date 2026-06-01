Knapp vier Monate nach seinem Tod: James van der Beeks erste Frau Heather McComb hat wieder geheiratet

Knapp vier Monate nach dem Tod von James Van Der Beek (1977-2026) hat sich seine Ex-Frau Heather McComb (49) erneut vermählt. Die Schauspielerin gab am Sonntag bekannt, dass sie den Schauspieler Scott Michael Campbell (54) geheiratet hat - und teilte die Neuigkeit auf Instagram mit Fotos, die keine Zweifel lassen: glückliche Gesichter, weite Berglandschaft, und eine Braut in glitzernden weißen Cowboystiefeln.

Die Trauung fand im Freien in Missoula, Montana statt - einer Stadt, die dem Paar offenbar besonders am Herzen liegt. "Gestern haben @scottmichaelcampbell und ich uns im Namen Gottes in unserer Lieblingsstadt Missoula, Montana, von meiner wundervollen Schwester @essence_says und im Kreise unserer Liebsten offiziell trauen lassen", schrieb McComb zu den Bildern. "Wir sind überwältigt und dankbar für all die Liebe, die uns umgab. Gott ist so gut."

Socken mit Botschaft

Dass es ein emotionales Wochenende war, ließ sich an einem ungewöhnlichen Detail ablesen: Die Socken der Braut trugen den Schriftzug "Ich liebe meinen Mann" - und waren am Ende des Abends entsprechend benutzt. McComb dankte anschließend allen, die an der Planung beteiligt waren: "Vielen Dank an unsere Familie und Freunde, die aus dem ganzen Land angereist sind, um mit uns zu feiern. Danke, Jesus, dem Wegbereiter und Wundertäter!" Und weiter: "Ihr alle habt es zu etwas ganz Besonderem gemacht und ein wahrhaft magisches Wochenende erlebt, das wir nie vergessen werden. Wir sitzen hier und sind unendlich dankbar für all die schönen Dinge, die wir tun können."

Ehe mit James van der Beek endete 2010

Heather McComb war von 2003 bis 2010 mit dem "Dawson's Creek"-Star James Van Der Beek verheiratet. Nach der Trennung heiratete Van Der Beek noch im selben Jahr seine zweite Frau Kimberly, mit der er sechs Kinder bekam: Olivia (15), Joshua (14), Annabel Leah (12), Emilia (10), Gwendolyn (7) und Jeremiah (4). Im Februar dieses Jahres starb Van Der Beek nach einem Kampf gegen Darmkrebs im Alter von 48 Jahren.

McComb gehörte zu den Ersten, die dem verstorbenen Schauspieler öffentlich gedachten. "Ich bin besonders untröstlich für seine unglaubliche Frau Kimberly, seine wundervollen Kinder und seine großartige Familie, Jim, Jared, Juliana und all seine Verwandten und Freunde, die er, wie ich weiß, von ganzem Herzen liebte", schrieb sie damals auf Instagram. Über Van Der Beek selbst fand sie eindeutige Worte: "James war eine wundervolle Seele, erfüllt von so viel Licht, Liebe, Talent, Humor, Tiefgang, Sensibilität, Wissen und einer tiefen Liebe zu Gott, die ihn durchdrang. Er strahlte so hell und war dabei so demütig und menschlich. Stets auf der Suche, stets im Wachstum, stets tiefergehend, stets bestrebt, Dinge jenseits seiner Komfortzone zu entdecken."