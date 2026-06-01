Knapp vier Monate nach seinem Tod: James van der Beeks erste Frau Heather McComb hat wieder geheiratet

Im Februar trauerte Schauspielerin Heather McComb öffentlich um ihren berühmten Ex-Mann James Van Der Beek. Nun schlägt sie ein neues Lebenskapitel auf.
Knapp vier Monate nach dem Tod von James Van Der Beek (1977-2026) hat sich seine Ex-Frau Heather McComb (49) erneut vermählt. Die Schauspielerin gab am Sonntag bekannt, dass sie den Schauspieler Scott Michael Campbell (54) geheiratet hat - und teilte die Neuigkeit auf Instagram mit Fotos, die keine Zweifel lassen: glückliche Gesichter, weite Berglandschaft, und eine Braut in glitzernden weißen Cowboystiefeln.