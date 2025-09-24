Knapp 15 Jahre nach dem Sturz: Gericht prüft Unfallversicherung von „Wetten, dass..?“-Kandidat Samuel Koch

War Samuel Koch bei seinem Unfall als Wettkandidat unfallversichert? Das Bundessozialgericht prüft seinen Anspruch nach dem tragischen Sturz in der ZDF-Show vor knapp 15 Jahren.
Vor dem Bundessozialgericht (BSG) in Kassel hat die Verhandlung über eine Versicherungsklage des Autors und Schauspielers Samuel Koch begonnen. Bei einem Stunt in der ZDF-Sendung „Wetten, dass..?“ verunglückte Koch vor knapp 15 Jahren schwer. Seither ist der heute 37-Jährige querschnittsgelähmt. Das Gericht prüft, ob er als Wettkandidat der Sendung unfallversichert war.