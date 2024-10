Knallige und natürliche Looks: Herbst-Make-up: Diese 80er-Trends sind zurück

Die 1980er-Jahre gingen nicht nur mit auffälliger Mode, sonder auch mit farbenfrohem Make-up einher. Einige Looks kehren aus dem Jahrzehnt nun wieder zurück. Trotz des Fokus auf knallige Styles entdecken auch Fans von natürlichem Make-up Trends für sich.

Die 80er sind zurück! Das Jahrzehnt der großen Frisuren, Neonfarben und Power Suits sorgt in diesem Herbst für tolle Make-up-Looks. Zwischen den schimmernden Akzenten und knalligen Tönen kommen auch neutrale Töne nicht zu kurz. Bei dem Trend-Comeback ist für jeden etwas dabei.

Funkelnde Augen und Lippen

In den 1980ern konnte das Make-up mit glitzernden Discokugeln mithalten. Lidschatten in Metallic-Tönen setzten damals wie heute die Augen perfekt in Szene. Warme Farben lassen dabei kühlem, silbernem Schimmer den Vortritt. Als Basis kann für einen dramatischen Effekt schwarzer Lidschatten verwendet werden. Ebenso bekannt ist die Kombination mit rosa oder violetten Nuancen, für die Blondie-Sängerin Debbie Harry (79) bekannt war.

Glänzen ist jedoch nicht nur auf den Augen erlaubt: Auch die Lippen ziert heutzutage wieder der 80er-Trend. Einen dezenteren Look verspricht ein Lippenstift mit Metallic-Schimmer. Auffälliger wird es mit Glitzerpuder, das über einen Lippenstift aufgetupft wird.

Barbiepinke Lippen

Zurückhaltung ist überbewertet? Dieses Motto verfolgt ein weiterer Lippen-Look, der sein Comeback feiert. Knallpinke Töne richten den vollen Fokus auf die Lippen. Unter den berühmten Vertreterinnen des Trends aus den Achtzigern befinden sich Schauspielerin Joan Collins (91) sowie die Musik-Ikonen Grace Jones (76) und Madonna (66).

Die genaue Farbnuance des Lippenstifts richtet sich nach der Haut: Wer einen sommerlichen Teint besitzt, greift zu warmen Tönen, während ein kühles Pink besser zu einem Hautton mit Rosastich passt. Spezielle Liquid Lipsticks sorgen für einen besonders langen Halt. Für einen den 80ern getreuen Look fällt die Wahl auf eine glänzende Variante. Alternativ kann ein transparenter Lipgloss über den langanhaltenden Lippenstift gegeben werden.

Knalliges Blush

Das Pink-Thema setzt sich beim Blush fort. Leuchtende Rosatöne imitieren in diesem Herbst das Erröten der Wangen auf überspitzte Weise. Besonders intensiv wird das Ergebnis durch einen Blush in Creme-Form. Dieser wird mit einem Pinsel auf den Wangen verteilt und ausgeblendet. Ist das noch nicht markant genug, kann er bis zum Ende der Augenbrauen hochgeführt werden.

Mühelos und elegant

Ein natürlicheres Ergebnis ist bei dem mühelosen Glam-Look gefragt, der einen starken Kontrast zu den sonst farbenfrohen Trends aus den Achtzigern bildet. Bei diesem Make-up dreht sich alles um sanfte Farben. Die Lippen strahlen in hellen Nude- oder zarten Pfirsichtönen, das Blush ist ebenso zurückhaltend. Ein natürliches Ergebnis wird durch leichten Schimmer auf den Augen und leichter Wimperntusche erzielt.

Ungezähmte Augenbrauen

Die Augenbrauen-Trends der zurückliegenden Jahre waren vielseitig: Die stark geschminkten Instagram Brows reihten sich an gebleichte Augenbrauen, Wavy Brows und Feather Brows. Dieser Herbst bedeutet eine Rückkehr zum Natürlichen. Wie vor etwa 40 Jahren heißt es nun, die Brauen so wenig wie möglich zu verändern. Das bedeutet: Kein Zupfen, Kürzen oder Auffüllen. Alleine das Hochkämmen ist erlaubt. Auf diesem Weg kann ein besonders volles Aussehen erreicht werden.