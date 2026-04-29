Knall bei der Sparda-Bank: Erste Frau im Vorstand wirft nach 24 Monaten hin

Paukenschlag bei der Sparda-Bank: Die erste Frau im Vorstand der Bank schmeißt nach nach nur zwei Jahren das Handtuch. Was führte zur Trennung von Susanne Drescher?
Die Sparda-Bank Baden-Württemberg und ihre Vorständin Susanne Drescher gehen getrennte Wege. Die Zusammenarbeit endet zum 30. April 2026, nur knapp zwei Jahre nachdem Drescher als erste Frau in den Vorstand der Genossenschaftsbank berufen wurde. Die Aufgaben der scheidenden Vorständin werden von den verbleibenden drei Vorständen übernommen.