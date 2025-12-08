Berufliche Ausgaben, Altersvorsorge, Reparaturen: Wer bis zum Jahresende klug investiert, kann damit Steuervorteile generieren. So lässt sich im Dezember noch was rausholen.
Das Jahr taumelt auf die Zielgerade zu - und mit ihm die letzte Chance, noch schnell an den richtigen Stellschrauben für die Steuer zu drehen. Während viele bereits gedanklich in den Feiertagen stecken, lohnt sich jetzt noch einmal ein genauer Blick auf mögliche Optimierungen: Welche Ausgaben sind aus steuerlicher Sicht noch vor Jahresende sinnvoll? Wo bietet der Gesetzgeber Gestaltungsspielräume? Und welche Entscheidungen sollten unbedingt vor dem 31. Dezember fallen?