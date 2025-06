Klub-WM-Spiel gegen Ulsan HD: US-Vizepräsident JD Vance: Familienausflug zum Borussia-Dortmund-Spiel

1 JD Vance mit seiner Frau Usha und einem seiner Söhne auf der Tribüne des TQL-Stadions in Cincinnati. Foto: Michael Reaves/Getty Images

Überraschung im TQL Stadium in Cincinnati: US-Vizepräsident JD Vance verfolgte mit seiner Familie das BVB-Spiel gegen Ulsan HD bei der Klub-WM. Mit seinen Liebsten saß er auf der Tribüne - unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen.











Mit diesem hohen Besuch hatte kaum jemand gerechnet: US-Vizepräsident James David "JD" Vance (40) saß am Mittwoch mit seiner Familie auf der Tribüne des TQL-Stadions in Cincinnati und verfolgte das Klub-WM-Spiel von Borussia Dortmund gegen Ulsan HD aus Südkorea (Endstand 1:0 für den BVB). Für den 40-Jährigen war es quasi ein Heimspiel - schließlich wurde er nur 30 Kilometer entfernt in Middletown geboren.