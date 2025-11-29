Kloster in Österreich: Streit um rebellische Nonnen – nun soll Rom entscheiden

Drei Nonnen besetzen ihr altes Kloster und sorgen auf Instagram für Wirbel. Nun sollen sie dort weiter wohnen dürfen. Doch die Bedingungen sind für die Ordensschwestern inakzeptabel.
Elsbethen - Der Konflikt um drei Nonnen und das von ihnen besetzte Kloster in Österreich spitzt sich zu. Die betagten Ordensschwestern hatten zuletzt ein Angebot zum Verbleib in Goldenstein aus juristischen Gründen abgelehnt. Nun will der zuständige Stiftsleiter, Propst Markus Grasl, die Angelegenheit vom Vatikan entscheiden lassen, wie sein Sprecher der Deutsche Presse-Agentur sagte.