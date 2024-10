Klopps Wechsel zu Red Bull: Özdemir: „Mensch, komm doch zum VfB!“

1 Ist mit seinem VfB-Schal öfters mal in MHP Arena zu Gast: Grünen-Politiker Cem Özdemir. Foto: IMAGO/Ulrich Huebner

Bei Maischberger hat sich der Grünen-Politiker Cem Özdemir unter anderem zu Jürgen Klopps Wechsel zu Red Bull geäußert. Er hätte einen anderen Wunsch an den gebürtigen Stuttgarter gehabt.











In der Talkshow „Maischberger“ am Mittwoch ist Cem Özdemir (Grüne), Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, zu Gast gewesen und äußerte sich pointiert zu trivialen bis politischen Themen. Dabei kam auch die Ernennung von Jürgen Klopp zum globalen Fußballchef bei Red Bull zur Sprache. Seit Mittwoch ist bekannt, dass der Ex-Liverpool-Trainer ab Januar beim Getränkehersteller als Fußball-Stratege agieren wird. Dafür erfuhr Klopp in den sozialen Medien viel Kritik. Özdemir, seines Zeichens Fan des VfB Stuttgart, hätte einen anderen Vorschlag an den Kult-Trainer gehabt.