KLM-Flug von Amsterdam nach Mexiko: Flug macht wegen stinkender Schweine an Bord Zwischenstopp

Lebensgefahr, Herz-OP, künstliches Koma So schwer war das Jahr für Heinz Hoenig

Schauspiellegende Heinz Hoenig hat ein besonders hartes Jahr erlebt. Anfang Mai erkrankte er schwer, lag mehrfach im künstlichen Koma und schwebte in Lebensgefahr. Erst nach fast sechs Monaten in der Klinik konnte er wieder nach Hause, wo ihm seine Frau nun ein schönes Weihnachtsfest bereiten will.