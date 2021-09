Klinsi und Co. feiern

8 Andreas Köpke (links) und Jürgen Klinsmann schnitten beim Achterbahn-Quiz gut ab. Die Freude darüber ist besonders dem ehemaligen Bundestrainer anzusehen. Foto: Hassenstein

25 Jahre nach dem Sieg bei der Europmaeisterschaft 1996 haben sich die Spieler der deutschen Nationalmannschaft zu einem Wiedersehen getroffen - im Europa-Park in Rust. Wir haben die Bilder.















1996 ging der Traum der Deutschen Fußballnationalmannschaft im Londoner Wembley-Stadion gegen Tschechien in Erfüllung: Deutschland wurde nach 1972 und 1980 zum dritten Mal Europameister. 25 Jahre danach haben sich die Fußballlegenden von damals zu einem ersten Wiedersehen im Europa-Park getroffen.

Wie der Park mitteilt, hat Berti Vogts, der Bundestrainer von 1996, das Jubiläumstreffen aufgrund seiner persönlichen Kontakte zur Inhaberfamilie Mack initiiert. Zusammen mit DFB-Ehrenspielführer Jürgen Klinsmann, der 1996 zu den Spielemachern des Turniers zählte und extra aus Los Angeles anreist war, sei ein schöner Kurztrip durch die Länder Europas organisiert worden. "Einfach toll, dass wir uns alle hier nach dieser langen Zeit endlich wiedersehen. Das ist wie eine Art Klassentreffen", so Klinsmann.

Galaabend im Ballsaal Berlin

Mit von der Partie waren weitere 16 Spieler der damaligen Mannschaft, wie beispielsweise Andreas Köpke, Thomas Häßler, Matthias Sammer und Oliver Bierhoff. Auch der Ex-Bundestrainer Joachim Löw und der ehemalige Kapitän der Nationalmannschaft Philipp Lahm nahmen die Einladung an.

Das Team von 1996 musste sich beim Besuch auch einigen kniffligen Aufgaben stellen, die den Teamgeist forderten. Die Aufgaben reichten vom Achterbahnquiz mit besonderem Adrenalinkick im "blue fire Megacoaster", über ein Dribbling in der "Euro-Mir" bis hin zu einem Scooter-Match in der "Arena of Football".

Zum krönenden Abschluss trafen sich die Helden von Wembley bei einem Galaabend im Ballsaal Berlin, zu dem auch Tennislegende Boris Becker eingeladen war.