Klinikverbund Südwest: Neuer Vertrag für den Chef – unter ihm wurde Leonberger Geburtshilfe geschlossen

Der Krankenhaus-Zusammenschluss bindet sich bis 2030 an den Manager, der die Strukturen schon kräftig umgepflügt hat.
Alexander Schmidtke kann beruhigt in den Wonnemonat Mai gehen: Der Aufsichtsrat des Klinikverbunds Südwest hat den Vertrag mit dem Geschäftsführer Alexander Schmidtke vorzeitig bis zum Jahr 2030 verlängert. Der bestehende Vertrag lief ursprünglich bis zum 30. November 2027. „Mit der frühzeitigen Verlängerung setzt das Gremium ein klares Signal für Kontinuität und Verlässlichkeit in einer Phase tiefgreifender struktureller Veränderungen im Gesundheitswesen“, erklären die Landräte der beiden Trägerlandkreise Böblingen und Calw, Roland Bernhard und Helmut Riegger.