Klinikverbund Südwest: Der Mann für die Umsetzung

Rund um Leonberg wird mit seinem Namen nicht nur Gutes verbunden: Alexander Schmidtke gilt als zumindest mitverantwortlich für den schleichenden Abbau im Leonberger Krankenhaus. Dass es seit einem Monat keine Geburtshilfe mehr gibt, die Gynäkologie keine langfristige Zukunft haben dürfte und der Weg der einstmals so erfolgreichen Inneren Klinik im Moment nicht absehbar ist, hat zwar viel mit Politik zu tun, aber eben auch mit den Entscheidungen und der Durchsetzungskraft des zuständigen Geschäftsführers – Schmidtke eben.

Weil das so ist, wurde dessen Vertrag jetzt sehr früh verlängert. Eigentlich wäre für den 60-Jährigen in anderthalb Jahren womöglich Schluss gewesen. Doch jetzt hat der Aufsichtsrat des Klinikverbundes Südwest einem Kontrakt bis 2030 zugestimmt. Dann wird Schmidtke 65 und dürfte, wie man so sagt, seine Schäfchen im Trocknen haben.

800 Millionen Euro für die Flugfeldklinik

Nun bekommen Führungskräfte ihre Zeitverträge nur dann verlängert, wenn die Zufriedenheit beim Arbeitgeber groß ist. Dies ist beim Klinikverbund, der die Krankenhäuser in Sindelfingen, Böblingen, Leonberg, Calw, Nagold und Herrenberg betreibt, offensichtlich der Fall. Der Manager hat in einer äußerst schwierigen Zeit die Sanierung des finanziell stark angeschlagenen Verbundes mit Entschlossenheit angepackt .

Und dabei die Wünsche seines Chefs konsequent umgesetzt: Der heißt Roland Bernhard, ist Landrat des Kreises Böblingen und als Vorsitzender des Klinikverbund-Aufsichtsrates für Schmidtke der wichtigste Mann. Zwar gibt es noch einen weiteren Chef, nämlich den Landrat des anderen Trägerkreises Calw, Helmut Riegger. Doch seitdem beide Landkreise nicht mehr zwei eigene, sondern eine gemeinsame Krankenhausgesellschaft haben, spielt sich die Musik weitgehend in Böblingen ab.

Nicht, weil der Kollege aus Calw weniger wirkmächtig wäre. Im Gegenteil: Hinter verschlossenen Türen soll es mehr als einmal gerummst haben. Doch CDU-Mann Riegger hat ein aufgewertetes Krankenhaus in Nagold durchsetzen und das in Calw halten können. Seither herrscht an der Medizinfront im Schwarzwald Ruhe.

Dies ist in der Ebene Richtung Stuttgart weniger der Fall. Das Lieblingsprojekt Roland Bernhards, das Flugfeldklinikum, ist finanziell völlig aus dem Ruder gelaufen. Dass es bei den momentan genannten Kosten von rund 800 Millionen Euro bleibt, scheint zweifelhaft. Trotzdem träumt der Landrat von der Eröffnung eines uniklinikartigen Großkrankenhauses in etwa zwei Jahren, also noch während seiner Amtszeit.

Dass dafür woanders das Messer angesetzt werden muss, liegt auf der Hand. Damit sind wir wieder bei Alexander Schmidtke. Unter seiner Regie wurde die Klinik in Herrenberg derart gestutzt, dass sie in wenigen Tagen ihren Status als Krankenhaus im Vollbetrieb verlieren wird. Die Einschnitte in Leonberg wurden eingangs erwähnt. Hier ist es nur dem harten Widerstand aus der Kommunalpolitik zu verdanken, dass das Abbau-Programm nicht größer ausgefallen ist.

Keine Rede mehr von Leuchttürmen

Natürlich ist Handlungsdruck da. Natürlich macht es keinen Sinn, wenn alle Häuser einer Gesellschaft ähnliche Leistungen anbieten. Aber von den medizinischen Leuchttürmen, die der Landrat gerade für Leonberg heraufbeschworen hat, ist nicht mehr viel zu sehen. Und ob die Altersmedizin – bei aller Notwendigkeit – ein medizinisches Aushängeschild einer Klinik ist, sei dahingestellt.

Schmidtke hat Erfahrungen mit kommunalen Krankenhäusern. Es ist allen zu wünschen, vor allem den Patienten, dass er seine Expertise mit Fingerspitzengefühl einsetzt, um den Verbund finanziell zu stabilisieren und gleichwohl die viel beschworene wohnortnahe Versorgung sicherzustellen.