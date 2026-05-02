Klinikverbund Südwest: Der Mann für die Umsetzung

Der Geschäftsführer Alexander Schmidtke bekommt nicht ohne Grund seinen Vertrag verlängert, meint unser Leonberger Redaktionsleiter Thomas K. Slotwinski.
Rund um Leonberg wird mit seinem Namen nicht nur Gutes verbunden: Alexander Schmidtke gilt als zumindest mitverantwortlich für den schleichenden Abbau im Leonberger Krankenhaus. Dass es seit einem Monat keine Geburtshilfe mehr gibt, die Gynäkologie keine langfristige Zukunft haben dürfte und der Weg der einstmals so erfolgreichen Inneren Klinik im Moment nicht absehbar ist, hat zwar viel mit Politik zu tun, aber eben auch mit den Entscheidungen und der Durchsetzungskraft des zuständigen Geschäftsführers – Schmidtke eben.