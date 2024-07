Das Krankenhaus in Winnenden steht auf einer Liste der vom Magazin Stern ausgezeichneten Krankenhäuser.

37 der zurzeit 250 Krankenhäuser im Land sind laut einer Auswertung des Rechercheunternehmens Munich Inquire Media (MINQ) im Auftrag des Magazins Stern in puncto Ärzte, Pflege und Ausstattung besonders empfehlenswert. Auch die Rems-Murr-Klinik in Winnenden hat es auf die Liste „Deutschlands ausgezeichnete Krankenhäuser 2024/25, Region Baden-Württemberg“ geschafft.

Auszeichnung bestätigt den Kurs

Man freue sich über diese Auszeichnung in diesem Jahr gleich doppelt, sagt dazu der Aufsichtsratsvorsitzende der Rems-Murr-Kliniken, der Landrat Richard Sigel, denn der Neubau in Winnenden feiere in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen.

Lesen Sie auch

„Im Juli 2014 haben wir am Standort Winnenden die Tore geöffnet und seither für die Bevölkerung im Rems-Murr-Kreis die Medizin im Neubau systematisch bis auf Spitzenniveau ausgebaut“, sagt Sigel. Auszeichnungen wie diese, welche die Winnender Klinik nun bereits zum zweiten Mal erhalte, bestätigten die eigene Strategie, die man nicht zuletzt mit der 2017 beschlossenen Medizinkonzeption konsequent weiterverfolge. Ein Bewertungskriterium für die Auszeichnung in der Region Baden-Württemberg war die zertifizierte Medizinqualität. Hier erhielt das Rems-Murr-Klinikum Winnenden die Höchstnote „Sehr gut“.

Ziel der Empfehlungslisten ist es, den Patientinnen und Patienten eine Orientierung zu bieten. Wichtig, so der „Stern“ in seinen Bewertungskriterien, sei gerade für die regionalen Krankenhäuser, dass die Klinik in erreichbarer Nähe zum Wohnort liege.

Charité bundesweit vorn

Auf der Empfehlungsliste der bundesweit 100 führenden Häuser Deutschlands ist die Winnender Klinik freilich nicht vertreten. Diese, die auch eine Reihenfolge beinhaltet, ist überwiegend von Universitätskliniken dominiert: Auf Platz eins landet die Charité - Universitätsmedizin Berlin vor dem Universitätsklinikum Schleswig-Holstein und dem LMU-Klinikum München.

Jubiläumsfest Das Rems-Murr-Klinikum Winnenden feiert am 15. September seinen zehnten Geburtstag. Rund um das Klinikum gibt es von 11 bis 16 Uhr ein buntes Informations- und Unterhaltungsprogramm: zum Beispiel medizinische Vorträge zu Herzschwäche, Schlaganfall, Gelenkproblemen und Darmkrebs, ein begehbarer Darm im überlebensgroßen Modell, Touren zum Hubschrauberlandeplatz, Alters-Simulationsparcours, Wundversorgungs- und Reanimations-Demo, Beweglichkeitstests und weitere Angebote von Sportpartnern und Blaulicht-Familie, Kinderschminken und Hüpfburg. Die Angebote sind kostenlos. Weitere Informationen gibt es unter: www.rems-murr-kliniken.de