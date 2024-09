Klinikum und Eglosheim: Nächtlicher Stromausfall in Ludwigsburg

Nächtlicher Stromausfall in Ludwigsburg

Das Klinikum wurde während der Störung notversorgt.

In der Nacht auf Freitag kommt es in Ludwigsburg rund eine Stunde zu einem Stromausfall. Das Klinikum wird notstromversorgt.











In der Nacht auf Freitag kam es zwischen 0.30 Uhr und 1.40 Uhr im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim (SWLB) zu Stromausfällen. Betroffen war der Stadtteil Eglosheim und der Bereich rund um das Klinikum Ludwigsburg. Grund war ein Erdschluss, das bedeutet eine Störung innerhalb des Stromkreises. Die Anwohnenden in den Gebieten um die Maulbronner Straße, Teinacher Straße, Markgröninger Straße, Theurerstraße und Riedstraße waren in diesem Zeitraum ohne Strom.