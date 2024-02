Klinikum Stuttgart plant Suchthilfeambulanz: Sehr viele Drogensüchtige waren zuvor schon psychisch krank

3 Die Zahl der Substitutionsplätze, an denen Drogenabhängige den Ersatzstoff Methadon bekommen, nimmt ab. Foto: picture-alliance/ dpa

Viele Abhängige haben nicht nur ein Suchtproblem. Ein Großteil leidet an einer psychischen Erkrankung, die auch ein Grund für den Weg in die Sucht ist. Das Klinikum der Stadt will deshalb unweit der Psychiatrie in Bad Cannstatt eine suchtmedizinische Ambulanz einrichten. Dort sollen auch Ersatzstoffe ausgegeben werden.











Seit Längerem sucht das Zentrum für Seelische Gesundheit (ZSG) des städtischen Klinikums nach Flächen zur Erweiterung ihres suchtmedizinischen Angebots. Nun ist man fündig geworden. In einem ehemaligen Ladengeschäft am Prießnitzweg in Bad Cannstatt, nur etwa 150 Meter von der Psychiatrie entfernt, will man eine suchtmedizinische Ambulanz einrichten. Teil des Angebots soll auch die Abgabe von Ersatzstoffen für Heroin an Abhängige sein.