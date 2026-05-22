Klinikum-Skandal: Staatsanwaltschaft hält Prozessende ohne Urteil für möglich

Die Anklagevertretung fordert die Offenlegung der Vermögensverhältnisse der Angeklagten. Eine Einstellung des Verfahrens gegen Ex-Bürgermeister Wölfle ohne Geldauflage lehnt sie ab.
Die Staatsanwaltschaft Stuttgart schließt nicht aus, einem vorzeitigen Ende des sogenannten Klinikum-Prozesses vor dem Landgericht ohne Urteil zuzustimmen. Das hat sie am vergangenen Mittwoch nach längerer Überlegung im Anschluss an ein Rechtsgespräch im April zwischen Gericht, Anklage und Verteidigung der drei Angeklagten mitgeteilt.