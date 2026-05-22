Klinikum-Skandal: Staatsanwaltschaft hält Prozessende ohne Urteil für möglich

Die Anklagevertretung fordert die Offenlegung der Vermögensverhältnisse der Angeklagten. Eine Einstellung des Verfahrens gegen Ex-Bürgermeister Wölfle ohne Geldauflage lehnt sie ab.

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart schließt nicht aus, einem vorzeitigen Ende des sogenannten Klinikum-Prozesses vor dem Landgericht ohne Urteil zuzustimmen. Das hat sie am vergangenen Mittwoch nach längerer Überlegung im Anschluss an ein Rechtsgespräch im April zwischen Gericht, Anklage und Verteidigung der drei Angeklagten mitgeteilt.

Hintergrund ist die vorläufige Einschätzung der 20. Wirtschaftsstrafkammer unter Vorsitz von Bettina Künzel. Nach ihren Erkenntnissen hätten die Ermittlungen weder eine persönliche Bereicherung noch vorsätzliches Fehlverhalten der Angeklagten ergeben. Das Gericht sieht keine Zuständigkeit, organisatorische Mängel wie fehlende Compliance-Strukturen strafrechtlich zu ahnden.

Rechtsanwalt Markus Bessler (rechts) kämpft um den guten Ruf seines Mandanten Werner Wölfle. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Vor diesem Hintergrund stellte das Gericht in Aussicht, das Verfahren gegen Zahlung von Geldauflagen zu beenden. Die Staatsanwaltschaft forderte vor diesem Hintergrund die früheren Klinik-Führungskräfte Ralf-Michael Schmitz und Jürgen Graf sowie den ehemaligen Krankenhausbürgermeister Werner Wölfle auf, ihre persönlichen finanziellen Verhältnisse offenzulegen, um die Höhe von Geldauflagen berechnen zu können.

Wölfles Anwalt blockt ab

Die Verteidiger von Schmitz und Graf erklärten sich dazu bereit. Der Anwalt von Wölfle, Markus Bessler, verweigerte die Offenlegung jedoch mit der Begründung, das Ruhegehalt seines Mandanten sei ohnehin bekannt. Er strebe zudem eine Einstellung des Verfahrens wegen Geringfügigkeit ohne Geldauflage an. Die Staatsanwaltschaft hält dies derzeit jedoch nicht für realistisch. Für diesen Fall kündigte Bessler an, im Fortgang des Verfahrens auf einen Freispruch hinzuwirken. Das Gericht hat eine mögliche Urteilsverkündung für den 21. Oktober terminiert.

Schmitz lebt in Osnabrück, Graf in Frankfurt – gute Gründe, die regelmäßigen Fahrten zu den Verhandlungen in Stuttgart zeitnah zu beenden. Werner Wölfle hat dagegen seinen Lebensmittelpunkt weiterhin in Stuttgart und kämpft um seinen guten Ruf. Anwalt Bessler führte aus, für die Reputation des ehemaligen Bürgermeisters sei es sehr wichtig, vom Vorwurf freigesprochen zu werden, eine Mitverantwortung für den Klinikum-Skandal zu tragen.

Verträge mit Libyen und Kuwait

Die Angeklagten stehen im Zusammenhang mit Vorgängen aus den Jahren 2013 bis 2016 vor Gericht. Im Mittelpunkt stehen die Abrechnung der Behandlung von 372 libyschen Kriegsverletzten sowie ein Beratungsgeschäft mit dem kuwaitischen Gesundheitsministerium.