Klinikum-Skandal: Revision verworfen: Ex-Abteilungsleiter muss bald ins Gefängnis

Der Manager ist im Klinikum-Skandal wegen Betrugs, Untreue und Bestechlichkeit zu fast fünf Jahren Haft verurteilt worden. Jetzt will er gegen frühere Vorgesetzte aussagen.
Die Verurteilung des Ex-Leiters der Auslandsabteilung des Klinikums Stuttgart (International Unit) durch das Landgericht Stuttgart ist rechtskräftig: Dieses Gericht hatte den heute 61-Jährigen im August 2024 wegen Untreue, Bestechlichkeit, Vorteilsannahme und versuchten Betrugs zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und neun Monaten verurteilt.