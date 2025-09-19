Klinikum-Skandal: Revision verworfen: Ex-Abteilungsleiter muss bald ins Gefängnis

Der Manager ist im Klinikum-Skandal wegen Betrugs, Untreue und Bestechlichkeit zu fast fünf Jahren Haft verurteilt worden. Jetzt will er gegen frühere Vorgesetzte aussagen.

Die Verurteilung des Ex-Leiters der Auslandsabteilung des Klinikums Stuttgart (International Unit) durch das Landgericht Stuttgart ist rechtskräftig: Dieses Gericht hatte den heute 61-Jährigen im August 2024 wegen Untreue, Bestechlichkeit, Vorteilsannahme und versuchten Betrugs zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und neun Monaten verurteilt.

Die Revision der Verteidiger Frank Theumer und Wolfgang Linder beim Bundesgerichtshof (BGH) wurde einstimmig als offensichtlich unbegründet verworfen (BGH-Az. 1 StR 99/25). Auch eine Reduzierung der Strafe, die aus der Sicht der Verteidigung im Vergleich zu den übrigen Urteilen im Klinikum-Skandal der 20. Wirtschaftsstrafkammer unter Vorsitz von Richter Hans-Jürgen Wenzler unverhältnismäßig hoch ausgefallen war, kam nicht in Betracht.

Strafe wird noch erhöht

Anwalt Theumer hält die Strafe weiter für viel zu hoch, die Begründung nicht nachvollziehbar. Er verwies auf die ebenfalls vom BGH verworfene Revision gegen einen am Skandal beteiligten Patientenbetreuer. Das habe wohl kein anderes Urteil zugelassen.

Er hatte nach der Urteilsverkündung 2024 von einem „persönlichen Urteil“ des Vorsitzenden Richters gesprochen, der Braun eine starke kriminelle Energie attestierte. Wenzler hatte Braun bei der Verlesung des Urteils über zwei Mitarbeiterinnen als Haupttäter bezeichnet. Entsprechend hart fiel das Urteil aus, das sogar über die Forderung der Staatsanwaltschaft hinausging. Die Strafe wird nun sogar noch wegen einer Verurteilung in einem anderen Verfahren, in dem es um die Bestechung eines Amtsträgers der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) AG ging, etwas erhöht.

Ex-Abteilungsleiter gesundheitlich angeschlagen

Die Staatsanwaltschaft hatte im Zusammenhang mit den Verfehlungen mit den Projekten Libyen (NMS) und Kuwait lediglich drei Jahre und zehn Monate Gefängnis gefordert. Wann und ob der gesundheitlich schwer angeschlagene ehemalige Landesvorsitzende der Grünen die Haft antritt, ist noch unklar. Die Verteidigung ist guter Hoffnung, schnell einen Freigängerstatus und eine Reduzierung des Strafmaßes um die Hälfte erreichen zu können.

Verteidiger Frank Theumer spricht von einem“Fehlurteil“ Foto: LICHTGUT

Schon während der Verhandlungen im vergangenen Jahr war es zwischen Gericht und Angeklagtem zu Diskussionen über den Gesundheitszustand, genauer: über die Qualität der Atteste der zuständigen Psychiaterin gekommen. Der Verurteilte saß bereits 2018 fünf Monate in Untersuchungshaft. Als Folge trug er privat, beruflich und wirtschaftlich schweren Schaden davon.

Beim Projekt NMS wurden 372 Kriegsversehrte einer Bürgerkriegsmiliz aus Misrata im Klinikum und an anderen Standorten gegen Vorkasse medizinisch behandelt – sie und ihre zahlreichen Betreuer erhielten entgegen der Absprache aber auch Kost und Logis und reichlich Taschengeld. Dabei zweigten mehrere Beteiligte Hunderttausende Euro für sich ab. Die defizitäre städtische Tochterfirma profitierte dabei von stark überhöhten Behandlungskostenabrechnungen, die sie dem libyschen Kostenträger aus der Tasche zogen.

1000 Ordner mit Beweismitteln

Beim Projekt Kuwait-AI Razi ging es um die Entsendung von Stuttgarter Klinikum-Ärzten an den Golf für die Dauer von drei Jahren mit einer Vertragssumme von rund 46 Millionen Euro. Dabei sollen die Angeklagten allerdings für sich behalten haben, dass die erforderliche Anzahl von Orthopäden gar nicht zur Verfügung stehen würde und man sich entgegen den vertraglichen Regelungen mit dem kuwaitischen Gesundheitsministerium mit externen Medizinern behelfen würde. Zudem soll das Geschäft mit großen Risiken behaftet gewesen sein. Noch schlimmer: Diversen Personen in Kuwait wurde Schmiergeld in Millionenhöhe versprochen und auch ausgezahlt.

Für Hans-Jürgen Wenzler (Zweiter von rechts) ist der Ex-Abteilungsleiter der Haupttäter Foto: LICHTGUT

1000 Ordner mit Beweismitteln stehen der Kammer zur Verfügung. Sie machten sich seit Anfang 2022 an die Lektüre. Zuerst saßen drei Patientenvermittler auf der Anklagebank, die für die aus dem Ruder gelaufenen Projekte – es ging bei Libyen um 19 und bei Kuwait um 46 Millionen Euro – Vermittlungsprovisionen erhielten oder als Logistiker Leistungen erbrachten. In dieser Hinsicht machte das Gericht aber keinen Unterschied. Zwei Deutsche mit palästinensischen Wurzeln wanderten für bis zu fünf Jahre hinter Gitter. Der Dritte, ein bundesweit agierender Unternehmer, kam überraschend mit einer sechsstelligen Geldauflage davon.

Chefärzte haben abgesahnt

Sowohl beim Projekt mit der libyschen Botschaft wie mit dem kuwaitischen Gesundheitsministerium hätten im Klinikum die Alarmglocken klingeln müssen. Es war unmöglich, 372 Kriegsversehrte ambulant zu behandeln, ohne deren Verpflegung und Unterkunft während des mehrmonatigen Aufenthalts vertraglich abzusichern. Im Gegenzug wurde dann versucht, der Botschaft überhöhte Behandlungsrechnungen unterzuschieben. Das war im Klinikum bekannt. Einige Chefärzte verdienten sich dabei eine goldene Nase.

Ständig fünf Orthopäden in Stuttgart für entbehrlich zu erachten, um sie zum Operieren nach Kuwait zu schicken und dies vertraglich in arabischer Sprache zu fixieren, war ebenfalls schwer möglich. Die Bedingungen waren den Vorgesetzten des Verurteilten aber bekannt. Und dass es bei Geschäften in arabischen Staaten oft notwendig ist, mit Bakschisch die Umsetzung zu beschleunigen, gehört zum Allgemeinwissen. Deshalb hätten die Geschäftspartner aus Kuwait 2011 nie auf Empfehlung des Krankenhausbürgermeisters Klaus-Peter Murawski (Grüne) einen Fuß ins Büro des damaligen OB Wolfgang Schuster (CDU) setzen dürfen.

Organisatorisches Chaos

Sowohl an der Rathausspitze wie in der Geschäftsführung pflegte man Distanz, ließ den Abteilungsleiter machen, bis es nicht mehr ging. Die Steuerfahndung brachte an den Tag, dass kollektive Verantwortungslosigkeit und organisatorisches Chaos im Klinikum das Vorgehen des 61-Jährigen begünstigten. Zeugen bestätigten Unfassbares: In der Finanzabteilung wurden sogar Bedenken zurückgestellt, wenn auf Fresszetteln Gelder in sechsstelliger Höhe gefordert wurden – solange darauf „sachlich und rechnerisch richtig“ stand.

Ende Februar kommenden Jahres erfährt die Aufarbeitung des Klinikum-Skandals den letzten Höhepunkt: Die 20. Wirtschaftsstrafkammer will an 32 Verhandlungstagen über die Vorwürfe gegen die in den Jahren 2013 bis 2016 tätigen Spitzenkräfte des städtischen Klinikums und den damals zuständigen Krankenhausbürgermeister ein Urteil fällen.

Ex-Chefs auf der Anklagebank

Dem ehemaligen Geschäftsführer Ralf-Michael Schmitz, den ehemaligen Ärztlichen Direktoren Claude Krier und Jürgen Graf sowie Ex-Bürgermeister Werner Wölfe wirft die Staatsanwaltschaft vor, bei der Anbahnung, Durchführung und Abwicklung insbesondere bei den Projekten Libyen NMS und Kuwait AI Razi mitgewirkt zu haben.

Die Verhandlung wird auch deshalb mit Spannung erwartet, weil die zuständige Kammer mit Bettina Künzel eine neue Vorsitzende hat. Ihr Vorgänger Hans-Jürgen Wenzler, der jetzt einem Senat des Oberlandesgerichts vorsitzt, hatte in der Vergangenheit keinen Zweifel daran gelassen, dass er den Ex-Abteilungsleiter für den „Haupttäter“ hält. Es ist davon auszugehen, dass die Verteidiger der Angeklagten versuchen werden, eine Geldstrafe auszuhandeln.

Verurteilte würde als Zeuge aussagen

Das dürfte dann schwerer werden, falls der Ex-Abteilungsleiter vor Gericht als Zeuge „auspackt“ und die bei mehreren Vernehmungen geäußerten schweren Vorwürfe gegenüber seinen ehemaligen Vorgesetzten wiederholt. „Alle wussten alles“, hatte er in seinen zahlreichen Verhören in Untersuchungshaft und vor Gericht betont. Niemand habe ihn in seinen Geschäften gebremst, im Gegenteil: Es sei stets darum gegangen, dem defizitären Klinikum Millioneneinnahmen zu sichern.

Anwalt Frank Theumer bestätigte am Freitag auf Anfrage unserer Zeitung die Bereitschaft seines Mandanten, aussagen zu wollen. Er gehe davon aus, dass ihn das Gericht vorladen werde.