Klinikum Sindelfingen: Neuer Chefarzt macht Krebspatienten Mut – „Teilweise völlig ohne Chemotherapien“

Seit Januar heißt der neue Chef-Onkologe im Klinikum Sindelfingen Mohamad Jawhar. Wie geht der Arzt mit schwere Fällen um und weshalb kann er einigen Krebspatienten Hoffnung machen?
Für die meisten Menschen ist die eine Krebserkrankung ein medizinisches Schreckgespenst, dem sie und ihre Familienangehörigen möglichst nie begegnen möchten. Dennoch trifft es in Deutschland jährlich mehr als 500 000 Menschen mit entsprechender Diagnose. Auch wenn weiterhin ein höheres Sterberisiko besteht, dürfen Patienten heute noch viel mehr als früher berechtigte Hoffnungen haben, den Krebs zu besiegen oder mit ihm weiter zu leben.